Eski Komiser Yardımcısına Hapis Cezası

Gaziantep'te görülen FETÖ davasında eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Tutuksuz sanık ve eski komiser yardımcısı M.D., 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya avukatı ile katıldı. Sanık M.D. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Hiçbir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını belirten sanık beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüte sadakati ve bağlılığının en üst seviyede olduğunu ve ByLock kullandığını belirterek cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. - GAZİANTEP