Eski Komedyen Marjan Sarec, Slovenya Başbakanı Seçildi

Marjan Sarec, Slovenya Parlamentosu tarafından yapılan oylamada Başbakan seçildi.

Slovenya Parlamentosunun bugün yaptığı oylama sonucunda eski aktör ve komedyen Marjan Sarec Başbakan seçildi. Parlamento'daki 90 milletvekilinden 55'inin desteğini alan 40 yaşındaki Sarec ülkenin en genç başbakanı oldu.

Slovenya'da 3 Haziran'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde göçmen karşıtı, aşırı sağcı Slovenya Demokrat Partisi (SDP) parti lideri Janez Jansa oyların yüzde 25'ni alarak galip çıkmıştı. Marjan Sarec'in Listesi ittifakı ise yüzde 13 civarında oy alırken istifa eden son başbakan Miro Cerar'ın partisinin oy oranı yüzde 10 civarında kalmıştı.

Seçimlerin ardından eski başbakan Janez Jansa'nın göçmen karşıtı Slovenya Demokrat Parti'si (SDS), hükümeti kurmak için koalisyon ortaklarını bulamadı. Bunun üzerine Marjan Sarec'i yeni başbakan olarak aday gösteren parlamento, yaptığı oylama sonucunda parlamentoda çoğunluğun oyunu alarak başbakan oldu. - LYUBLYANA