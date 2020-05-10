Eski komando kendisine kale yaptı

Askerliğini komando olarak yaptığı sırada yaşadığı doğal ortamdan esinlenen bir vatandaş yaklaşık 3 milyon lira harcayarak kendisine 'kale' yaptı.

Askerliğini komando olarak yaptığı sırada yaşadığı doğal ortamdan esinlenen bir vatandaş yaklaşık 3 milyon lira harcayarak kendisine 'kale' yaptı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir tepede kendisine kale şeklinde ev yapan 50 yaşındaki Emrullah Kaya, görenlerin ilgisini çekiyor. Emrullah Kaya askerliğini komando olarak yaptı. Askerliğinin büyük bir bölümü dağlarda geçen Kaya, dağlardaki doğal ortamdan etkilenerek kendisine askeri üsse de benzeyen bir kale yaptı. 800 metre karelik bir arsa üzerine inşa edilen kalenin yapım 8 sene sürdü. Maliyeti yaklaşık 3 milyon tutan yerin görünümü kaleye benzemesinden dolayı insanların ilgisini çekiyor.

"Tank ile burayı vursak hiçbir şey olmaz diyorlar"

Yaptığı evin kale şeklinde olmasında askerliğin büyük bir etkisi olduğunu belirten Kaya, "Askerliğimi komando olarak yapmıştım. Çocukken bir sempatim vardı. Bir yamacın başında bir kulübe yapmak istemiştim. Şu an yaptığım yer kale gibi oldu. Herkes kale diyor. Mükemmel oldu. Bu yerin yapımı 8 sene sürdü. Tam yamaçta olduğu için kartal yuvası gibi duruyor. Hep doğal olsun istedim. Ahşap ve taş kullanıldı. İnsanlar böyle yerlerde yaşadığını anlıyor. Yükseklerde nefes alıyor. Askerden arkadaşlarım, komutanlarım ziyarete geliyorlar. Bu yeri bu hale getirmek için çok uğraştım. Evin içerisinde şömine var. El emeği olan hediyelik eşyalar var. Kale gibi olmasının sebepleri arasında askerlikten gelen bir durum var. Askerlik çam diplerinde bir yaşam vardı. Bir başkaydı. Bazı insanlar şaka yapıyor. 'Tank ile burayı vursak hiçbir şey olmaz' diyorlar. Yaşamak için süper bir yer" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA