Eski kocasının silahla yaraladığı kadın dehşet anlarını anlattı
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Eski kocasının silahla yaraladığı kadın dehşet anlarını anlattı

Eski kocasının silahla yaraladığı kadın dehşet anlarını anlattı "Beni yaraladığı gün, 'Bu, bununla bitmeyecek' diyerek tehdit edip ayrıldı" Uzaklaştırma kararı bittikten 2 gün sonra yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı Sağ ayağında his kaybı olan ve yürüyememe riski bulunan Çiğdem...

03.04.2020 12:17 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:23

Eski kocasının silahla yaraladığı kadın dehşet anlarını anlattı

"Beni yaraladığı gün, 'Bu, bununla bitmeyecek' diyerek tehdit edip ayrıldı"

Uzaklaştırma kararı bittikten 2 gün sonra yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Sağ ayağında his kaybı olan ve yürüyememe riski bulunan Çiğdem Bal:

"Korkuyorum, dışarı çıkarsa bana yeniden zarar verebilir, şimdi yaraladı ama sonra öldürecek, bunun garantisi yok"

"Hak ettiği en ağır cezayı alsın"

Saldırganın elinde silahla kadını takip etme ve olay sonrası kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da uzaklaştırma ceza süresi biten eski eşi tarafından takip edilip, tabancayla vurulan 1 çocuk annesi Çiğdem Bal, korku içinde olduğunu ve saldırganın en ağır cezayı almasını istedi. Bal, "Korkuyorum, dışarı çıkarsa bana yeniden zarar verebilir. Beni vurduktan sonra 'Bu, bununla bitmeyecek' dedi. Şimdi yaraladı ama sonra öldürecek, bunun garantisi yok" dedi. Saldırganın elinde silahla kadını takip etme ve olay sonrası kaçma anıyla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Konyaaltı ilçesinde geçtiğimiz 21 Mart sabahı yaşanan olayda, 1 çocuk annesi 41 yaşındaki Çiğdem Bal, 5 yıl önce ayrıldığı eski eşi Durmuş K. tarafından takip edilip, tabancayla sağ kasığından vuruldu. Ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Bal, tedavisinin ardından taburcu oldu. Kurşunun sağ kasığından girip çıkması nedeniyle his kaybı bulunan kadın, ayağının üzerine basamıyor ve koltuk değnekleriyle güçlükle yürüyebiliyor. Sağlık sektöründeki işini kaybeden, yürüyememe sorunuyla da karşı karşıya kalan Çiğdem Bal, kendisini bu hale getiren eski eşi Durmuş K.'nin en ağır cezayı almasını istedi. Bal, balkona çıktığı zaman bile büyük korku içinde olduğunu dile getirdi.

"Tabancayla koşarak geldi"

Öte yandan, Durmuş K.'nin elinde tabancayla, market poşetleriyle apartman bahçesine giren Çiğdem Bal'ın arkasından geldiği, olayın ardından birkaç saniye yaralı kadına bakıp, uzaklaştığı görüldü.

"Uzaklaştırma kararı bitince vurmuş"

Durmuş K.'nin, olaydan yaklaşık 1 ay önce, yine aynı yere giden Çiğdem Bal'ı takip edip darp ettiği, genç kadının bunun üzerine darp raporu aldığı öğrenildi. Darp raporu ile savcılığa başvuran Çiğdem Bal, Durmuş K.'ye 1 ay uzaklaştırma cezası aldırmıştı. Durmuş K.'nin uzaklaştırma cezası bitikten 2 gün sonra Çiğdem Bal'ı takip edip, silahla yaraladığı belirtildi.

Ölüm tehdidi aldı

Evine hapsolan 1 çocuk annesi Çiğdem Bal, yaşadıklarını güçlükle anlattı. Çiğdem Bal, eski eşi Durmuş K. ile aynı apartmanda yaşadıkları için tanıştıklarını ve 1 yıl içinde evlendiklerini söyledi. 2.5 yıl evli kaldığını ve bu geçen sürede sürekli kavga ettiklerini ifade eden Bal, "Sürekli benle tartışırdı, kavga edip, dayak atardı. Bu kadar süre nasıl sabrettim diye sorulursa, 'Kimse bir şey söylemesin, kimse bir şey duymasın' diye sabrettim. Çünkü bir tane de çocuğum vardı. Daha sonra ayrılmaya karar verdim. Boşanma davası açtığımda, şahsın erkek kardeşi ayrılmamamız için beni sürekli tehdit etti. 'Öldürürüz, dağa kaldırırız' dediler. Boşanma davasında ilk celsede boşandık" dedi.

"Darp edilince,uzaklaştırma kararı aldırdı"

2014 yılında boşandıklarını ve aradan geçen 5 yılda eski eşini hiç görmediğini dile getiren Çiğdem Bal, "Ama kısa süre önce yeniden karşıma çıktı. Yeniden 'seni seviyorum, bir araya gelelim' gibi mesajlar aldım. Ama olmayacağını, arkadaş kalmak istediğimi söyledim. Bu sözlerime rağmen beni yine rahat bırakmadı. Beni yaralamadan yaklaşık bir ay önce yine arkadaşımın yanına kahvaltıya gitmiştim. Beni yine takip etmiş. Arkadaşımın evine geldi, bana hakaret, küfürler etti. Boğazımı sıktı, kafama yumruk attı, ayaklarıma bastı. Ağır kelimeler sarf etti. Darp raporu alıp, savcılığa başvurdum. Şahıs hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verildi. 19 Mart'ta uzaklaştırma kararı bittikten sonra 21 Mart'ta geliyor yine beni takip edip, silahla ayağımdan vurdu" diye konuştu.

"Bununla bitmeyecek"

Şahsın arkasından takip ettiğini belirten Bal, "'Yapma' dememe kalmadan vuruyor. Daha sonra birkaç saniye bekliyor. Bana bakıyor. 'Bu bununla bitmeyecek' diyerek tehdit edip ayrılıyor" dedi.

Kurşunun sağ kasığından girip çıktığını kaydeden Bal, "Sağ ayağımı hissetmiyorum, üzerine basamıyorum. Ağrılarım var. Yürüyüp yürüyemeyeceğim bile belli değil. Bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

"En ağır cezayı alsın"

Canına kasteden eski eşinin en ağır cezayı almasını isteyen Bal, "Kısa süreli ceza alıp çıkmasını istemiyorum. Hak ettiği en ağır cezayı alsın. Korkuyorum. Dışarı çıkarsa bana yeniden zarar verebilir. Şimdi yaraladı ama sonra öldürecek. Bunun garantisi yok. Beni çocuğumla, öldürmekle tehdit ediyor. Çocuğuma bir şey yapar diye daha çok korkuyorum. Çıkar gelirse, aynı şeyi yapabilir. 'Seviyorum' derken bunu yapıyorsa, nefret ediyorsa neler yapmaz diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Adalete güvendiğini kaydeden Bal, "Hayatımı tek başıma yaşıyorum. Her şeyden mahrum kaldım işim yok, belki yürüyemeyeceğim. Ölmedim şükür. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Balkona çıkmaya korkuyorum. Orada bile sağıma soluma bakıyorum. Çocuğumu markete gönderirken bile korkuyorum. En ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

Eski kocasının silahla yaraladığı kadın dehşet anlarını anlattı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Eski kocasının silahla yaraladığı kadın dehşet anlarını anlattı
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