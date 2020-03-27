Eski kocası tarafından sokak ortasında silahla vuruldu
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Cumhuriyet Caddesi, Rize, 3. Sayfa

Eski kocası tarafından sokak ortasında silahla vuruldu

Eski kocası tarafından sokak ortasında silahla vuruldu Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.

27.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:41
Eski kocası tarafından sokak ortasında silahla vuruldu

Eski kocası tarafından sokak ortasında silahla vuruldu

RİZE - Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir dükkandan çıkan H.K. boşandığı eşi A.R.H. tarafından silahla vuruldu. Sokak ortasında silahla vurularak ağır şekilde yaralanan kadın olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eski eşini silahla vurarak ağır şekilde yaralayan A.R.H. ise kaçmaya çalışırken, olay yerindeki polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Eski kocası tarafından sokak ortasında silahla vuruldu

Kaynak: İHA

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Eski kocası tarafından sokak ortasında silahla vuruldu

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