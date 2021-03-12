Eski kocası tarafından darp edilen kadın taburcu oldu

Samsun'da eski kocası tarafından sokak ortasında şiddet gören kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

Samsun'da eski kocası tarafından sokak ortasında şiddet gören kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi tüm Türkiye'ye ayağa kaldıran olay Samsun'da yaşanmıştı. Boşandığı eski eşi İbrahim Z. tarafından çocuğunun gözü önünde öldüresiye darp edilen Emriye M., kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralandı. Olaydan sonra özel bir hastaneye, akabinde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç kadın, 5 gün boyunca tedavi gördü. Tedavisi tamamlanan kadın, taburcu oldu.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı