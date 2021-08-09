?Eski koca, çifte cinayet öncesi evin çevresini mesken edinmiş
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?Eski koca, çifte cinayet öncesi evin çevresini mesken edinmiş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

?Eski koca, çifte cinayet öncesi evin çevresini mesken edinmiş Komşular dehşet anlarını anlattı: " Benim kaybedecek bir şeyim yok" Görgü tanıkları : "Beş el silah sesi duyduk, kız çocuğu annemi öldürme, annemi öldürdün diye bağırıyordu" Eski eşi ve kayınvalidesini başlarından vurarak...

?Eski koca, çifte cinayet öncesi evin çevresini mesken edinmiş

Komşular dehşet anlarını anlattı: " Benim kaybedecek bir şeyim yok"

Görgü tanıkları : "Beş el silah sesi duyduk, kız çocuğu annemi öldürme, annemi öldürdün diye bağırıyordu"

Eski eşi ve kayınvalidesini başlarından vurarak öldürdü

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir kişi, eski eşi ve kayınvalidesini tabanca ile başından vurarak öldürdü. Olaya şahit olan komşular, katil zanlısı Ali Alataş'ın cinayet öncesi "Benim kaybedecek bir şeyim yok" diye bağırdığını söyledi

Olay, sabaha karşı saat 03.45'te Yeni Mahalle Ahmet Ali Ağa Bulvarında bir apartmanın 3'üncü katında yaşandı. İddialara göre, Ali Alataş., uzun süreden beri eski takip ettiği eski eşi Gülcan Kılınç ve eşinin annesinin oturduğu apartmana geldi. Eve nasıl girdiği henüz bilinmeyen Ali Alataş, eski eşi Gülcan Kılınç ve kaynanası Gülizar Klınç'ı başından tabanca ile vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, Gülizar Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Gülcan Kılınç da hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta yaşamını yitirdi. Cenazeler, Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaçan Ali Alataş ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. O esnada Gülcan Kılınç'ın 3 çocuğu ve Gülizar Kılınç'ın 2 çocuğunun da evde olduğu öğrenildi

Olayın ardından yaşanan dehşete şahit olan komşuları gece saat 03 45 sıralarında silah sesiyle uyandıklarını belirterek bir kişinin yüksek sesle ' Benim kaybedecek bir şeyim yok' diye bağırdığını söyledi. Ardından silah seslerinin gelmeye devam ettiğini anlatan komşular kız çocuğunun annemi öldürme, annemi öldürdün diye çığlık attığını söyledi. Görkü tanıkları şöyle dedi: " Beş el silah sesi duydum. Ardından bizim kattaki terastan pat diye bir ses geldi. Daha sonra olay yerine polisler geldi. Terastan gelen ses kadınları vuran kişin terasa atlama sesiymiş. Bizim terastan da ip yardımı ile zemine atlamış ve kaçmış." dediler.

Komşuları, Ali Alataş'ın daha önce de eski eşi Gülcan Kılınç'ı silah zoruyla otomobiline bindirip kaçırdığını ve polisler tarafından kurtarıldığını anlattılar.

Mahalle esnafları ise, Ali Alataş'ın günün büyük bölümünde evin yakınlarında olduğunu, çocuklarına elbise ve ayakkabı aldığını belirterek çocukları ile sürekli kaldırımda görüştüğünü söyledi. Çoğunlukla eski eşinin oturduğu apartmanın karşısındaki PTT binasının önünde beklediğini söyleyen esnaf, Ali Alataş'ın geceleri bile apartmanın çevresinde olduğunu ve eski eşini ve eve giren çıkanları sürekli takip ettiğini anlattılar.

?Eski koca, çifte cinayet öncesi evin çevresini mesken edinmiş
?Eski koca, çifte cinayet öncesi evin çevresini mesken edinmiş
?Eski koca, çifte cinayet öncesi evin çevresini mesken edinmiş
?Eski koca, çifte cinayet öncesi evin çevresini mesken edinmiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı

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