Eski Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz gözaltına alındı
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Eski Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım'da görevden alınan eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, gözaltına alındı.

12.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:12
Eski Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz gözaltına alındı

tarafından 4 Kasım'da görevden alınan eski Belediye Başkanı , gözaltına alındı.


Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında daha önce görevden alınan eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz ve 3 belediye başkan yardımcısının gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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