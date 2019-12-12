Eski Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz gözaltına alındı

12.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:12

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım'da görevden alınan eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, gözaltına alındı.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında daha önce görevden alınan eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz ve 3 belediye başkan yardımcısının gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İHA