Eski Kız Arkadaşının Sevgilisini Dövüp, Silah Çekerek Kaçırmaya Çalıştı
Adana'da, eski kız arkadaşının sevgilisini dövüp pompalı tüfek çekerek kaçırmaya çalıştığı öne sürülen şahıs ve 4 arkadaşı gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
Adana'da, eski kız arkadaşının sevgilisini dövüp pompalı tüfek çekerek kaçırmaya çalıştığı öne sürülen Kadir E. ve 4 arkadaşı gözaltına alındı.
OLAYA ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ
Olay, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir E., bir süre önce kendisinden ayrılan kız arkadaşı S.A.'nın sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Rıfat B.'yi iddiaya göre kaçırmak istedi. Kadir E. arkadaşları E.A., A.O., A.Y. ve Ö.P.'yi de yanına alıp, Rıfat B.'nin peşine düştü. Grup, bir süre takip ettikleri Rıfat B.'yi mahallede tutup dövdü. Yanındaki pompalı tüfekle havaya bir el ateş açan Kadir E., ardından silahı Rıfat B.'ye doğrulttu. Bu sırada çevre sakinleri müdahale edince şüpheliler, otomobiline binip kaçtı. Olay anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama ve mala zarar verme' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
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Sürü psikolojisi ile gezinen zibidilerCevap Yaz Yayından Kaldır
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konu yine kadın meselesi..sevgili bizim inançlarımızda yoktur,,aile vardır,,,söyleye söyleye dilim damağım kurudu yahu..!!Cevap Yaz 1 2 Yayından KaldırDERSİMLİ: Çok Dogru Söylüyorsun Dürbünlü Dayı.1 Yayından Kaldır
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suçlu şimdi darp edilen adam çıkar. neden kızı ayarttın diye,neden bu 4 fişek gibi genci kızdırdın diye (patlamış fişekler) ülkemin adaleti bu yapacak bişey yokCevap Yaz 2 2 Yayından KaldırBAŞKENTLİ: ne alakası var beyinsiz insan ayartılır mı sevgilisine saık insanın başkasıyla işi olmaz aalet 4 kişiyle bir kişiye tüfek çekmek miYayından Kaldır