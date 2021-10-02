Eski kız arkadaşının ikinci kattan düşmesine neden olduğu öne sürülen sanık ağır cezada yargılanacak - Haberler
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Eski kız arkadaşının ikinci kattan düşmesine neden olduğu öne sürülen sanık ağır cezada yargılanacak

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Eski kız arkadaşının ikinci kattan düşmesine neden olduğu öne sürülen sanık ağır cezada yargılanacak

Antalya'da eski kız arkadaşının ikinci kattan otomobilin üzerine düşerek yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sanığın ağır ceza mahkemesinde yargılanacağı bildirildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da eski kız arkadaşının ikinci kattan otomobilin üzerine düşerek yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sanığın ağır ceza mahkemesinde yargılanacağı bildirildi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı ve müşteki Safiye Nur G.'nin avukatı Müjde Tozbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanık A.S.D. hakkında müvekkilinin burnunu kırdığı iddiasıyla kasten yaralama suçundan iddianame hazırlandığını ve duruşmaların Antalya 30. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandığını anımsattı.

Sanığının emniyet ve savcılık ifadesinde Safiye Nur G'nin kendi isteğiyle eve geldiğini ve zorla götürmediğini iddia ettiğini savunan Tozbey, bu iddiaları, son duruşmada sundukları yeni delillerde çürüttüklerini söyledi.

Tozbey, şöyle devam etti:

"Sanığın, müvekkilimi tehdit ettiğiyle ilgili ses kaydına ulaştık. Son duruşmada ses kaydını mahkemeye sunduk. Sanığın Safiye Nur G'nin boğazını kemerle sıktığı ve darp ettiğine yönelik yeni raporları ve buna yönelik delilleri mahkemeye sunduk. Bunun üzerine mahkemeye davanın görevsizlik yetkisiyle ağır cezada görülmesine karar verdi. Bu davanın baştan beri ağır cezaya açılması gerektiğini söylüyorduk. Sanık ağır cezada kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanacak. Bu davanın takipçisi olacağız"

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde 22 Mart'ta hemşire Safiye Nur G. (24) ile eski erkek arkadaşı A.S.D. (32) arasında tartışma çıkmış, bu sırada ikinci kattan otomobilin üzerine düşen kadın, vücudundaki kırıklar nedeniyle uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eski kız arkadaşının ikinci kattan düşmesine neden olduğu öne sürülen sanık ağır cezada yargılanacak - Haberler
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