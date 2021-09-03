Eski kız arkadaşının ikinci kattan düşmesine neden olduğu öne sürülen sanık hakim karşısına çıktı
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Eski kız arkadaşının ikinci kattan düşmesine neden olduğu öne sürülen sanık hakim karşısına çıktı

Eski kız arkadaşının ikinci kattan düşmesine neden olduğu öne sürülen sanık hakim karşısına çıktı
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'da eski kız arkadaşının ikinci kattan otomobilin üzerine düşerek yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya'da eski kız arkadaşının ikinci kattan otomobilin üzerine düşerek yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 30. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.S.D, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Görüntü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki Safiye Nur G. ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık A.S.D, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Müştekinin, ondan ayrılmak istediği için kendisini polise şikayette bulunmakla tehdit ettiğini, sükrekli şantaj uygulayarak kendisinden para aldığını öne süren A.S.D, Safiye Nur G'nin olay günü bilinçli şekilde pencereden atladığını savundu.

Kendisi aşağıya geldiğinde müştekinin aracın üzerinden indiğini anlatan A.S.D, müştekiye karşı şiddet uygulamadığını aksine kendisinin buna maruz kaldığını iddia etti. A.S.D, Safiye Nur G'den şikayetçi olduğunu belirtti.

Müşteki Safiye Nur G. ise ayrılmak istediği sanığın tehdit ve şiddetine maruz kaldığını öne sürdü.

Olay günü de sanığın kendisine şiddet uyguladığını savunan Safiye Nur G, sanığın kendisini iterek pencereden attığını iddia etti. Safiye Nur G, "Aşağıdaki aracın üzerine vücudumun sol yanının üzerine düştüm. Daha sonra buradan kendim indim. Daha sonra A.S.D. yanıma gelerek beni içeriye sokmaya çalıştı. Bu sırada ayağı kayarak kafasını merdivene çarptı, ben şiddet falan uygulamadım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, tanık ifadelerinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı ve müşteki avukatı Müjde Tozbey, duruşma sonrası gazetecilere, hakkında kasten yaralama suçundan iddianame hazırlanan sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamında yargılanmasını istediklerini söyledi.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde 22 Mart'ta hemşire Safiye Nur G. (24) ile eski erkek arkadaşı A.S.D. (32) arasında tartışma çıkmış, bu sırada ikinci kattan otomobilin üzerine düşen kadın, vücudundaki kırıklar nedeniyle uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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Eski kız arkadaşının ikinci kattan düşmesine neden olduğu öne sürülen sanık hakim karşısına çıktı - Haberler
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