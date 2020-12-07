Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince otomobillerin camlarını kıran zanlı serbest
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Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince otomobillerin camlarını kıran zanlı serbest

07.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:12
Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince otomobillerin camlarını kıran zanlı serbest

ANTALYA'da, aylar sonra izini bulduğu eski kız arkadaşı H.C.'nin (32) evlendiğini ve hamile olduğunu görünce sinir krizi geçirip, park halindeki otomobillerin camlarını kıran K.A., adli kontrolle serbest kaldı.

ANTALYA'da, aylar sonra izini bulduğu eski kız arkadaşı H.C.'nin (32) evlendiğini ve hamile olduğunu görünce sinir krizi geçirip, park halindeki otomobillerin camlarını kıran K.A., adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, geçen cumartesi akşamı Muratpaşa ilçesi Teomanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. K.A., aylar önce ayrıldığı kız arkadaşı H.C.'nin yaşadığı adresi bulup, evine geldi. K.A.'nin eve girmeye çalışması üzerine H.C., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. Kapıyı kıran K.A., H.C.'nin evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince hakaretler ile tehditler savurdu.

2 OTOMOBİLİN CAMINI KIRDIH.C.'nin çığlık atması üzerine evden çıkan K.A., park halindeki 2 otomobile saldırdı. K.A., bir otomobilin camını koluyla kırarken, ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı sırada da diğer otomobilin camına kafa attı. K.A.'nın park halindeki otomobillerin camını kırma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.'KISITLAMAYI İHLALDEN CEZA KESİLDİ'Polis tarafından güçlükle sakinleştirilerek ekip aracına bindirilen K.A.'dan, H.C.  şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen K.A.'ya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden dolayı 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

Hakkında 'tehdit', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından işlem yapılan K.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.


Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince otomobillerin camlarını kıran zanlı serbest
Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince otomobillerin camlarını kıran zanlı serbest
Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince otomobillerin camlarını kıran zanlı serbest
Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince otomobillerin camlarını kıran zanlı serbest
Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince otomobillerin camlarını kıran zanlı serbest
Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince otomobillerin camlarını kıran zanlı serbest
Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince otomobillerin camlarını kıran zanlı serbest

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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