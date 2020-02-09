Eski kız arkadaşının aracını kundakladığı iddia edilen şüpheliye ev hapsi verildi

09.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 09.02.2020 10:02

Adana'da eski kız arkadaşının otomobilini kundakladığı öne sürülen zanlıya ev hapsi cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, üç gün önce merkez Yüreğir ilçesinde E.Ç'ye (34) ait otomobilin evinin önünde park halindeyken kundaklanmasıyla ilgili yaptığı çalışmayla zanlının kimliğini belirledi.

Bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasına da yansıyan kundaklama olayını E.Ç'nin eski erkek arkadaşı Mahmut Ç'nin (38) gerçekleştirdiği tespit edildi.

Ekip, şüpheliyi adresine düzenlediği baskınla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının ifadesinde, aracı kendisinin kundakladığını ve pişman olduğunu söylediği iddia edildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliye, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.

Yavuzlar Mahallesi'nde 6 Şubat'ta E.Ç'ye ait araç park halindeyken yanarak büyük zarar görmüştü. Polis ekipleri, güvenlik kamerasından bir kişinin aracı ateşe verdiğini belirlemiş, zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA