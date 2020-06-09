Eski kız arkadaşını darbeden zanlı tutuklandı
Eski kız arkadaşını darbedip bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
09.06.2020 20:51 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:54
Eski kız arkadaşını darbedip bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran'da Ceylan G.'nin (29) eski erkek arkadaşı Nazır İ.'den (25) şiddet gördüğü şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Polis, şüpheli Nazır İ.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ceylan G., 8 Haziran'da 21.45 sıralarında Muradiye Mahallesi Deryadil Sokak'ta Nazır İ. tarafından önü kesilerek darbedilip elinden ve boynundan bıçakla yaralandı. Şüpheli Nazır İ. suç aleti bıçakla olay yerinde gözaltına alındı.
Nazır İ., emniyetteki işlemlerinin ardından getirildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA