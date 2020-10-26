Eski kız arkadaşını bıçaklayan serbest bırakıldı
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Eski kız arkadaşını bıçaklayan serbest bırakıldı

26.10.2020 16:26 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:14
Eski kız arkadaşını bıçaklayan serbest bırakıldı

Samsun'da eski kız arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da eski kız arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.P.(44) ile sokakta karşılaştığı eski kız arkadaşı S.O. (28) aralarında 'kıskançlık' meselesi yüzünden tartışma çaktı. H.P.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan S.O., yaralanarak hastanelik oldu. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan S.O. tedavi altına alındı.

Şüpheli H.P. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan H.P. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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