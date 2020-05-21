Eski kız arkadaşını av tüfeğiyle vurdu, kadın ağır yaralandı
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Eski kız arkadaşını av tüfeğiyle vurdu, kadın ağır yaralandı

Niğde'de eski erkek arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı.

Eski kız arkadaşını av tüfeğiyle vurdu, kadın ağır yaralandı
21.05.2020 00:41 | Son Güncelleme: 21.05.2020 00:41

Niğde'de eski erkek arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Fertek Mahallesinde meydana gelen olayda G.Y. eski kız arkadaşı A.Y'i (37)'yi otomobilinden inerken av tüfeği ile vurdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.Y isimli kadın ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. G.Y ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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