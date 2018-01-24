Cinsel İlişki Bağımlısı Genç Eski Sevgilisine Vahşeti Yaşattı, Özür Mektubu Yazarak Kendini Astı

Rusya'da yaşayan cinsel ilişki saplantılı Rus öğrenci Artyom İskhakov, Tatiana Strakhova isimli eski kız arkadaşına yaptıkları ile ülke gündemine oturdu. Cani gencin hikayesi kan dondurdu.

CESEDİ İLE İLİŞKİYE GİRDİ

19 yaşındaki İskhakov eski kız arkadaşına tecavüz ederek öldürdü. Kızı önce bıçaklayan sonra da boğan cani öğrenci kızı öldürdükten sonra da durmadı. İskhakov öldürdüğü eski sevgilisinin cesedi ile cinsel ilişkiye girmeye devam etti. Yaptıklarına yemek arası veren İskhakov, daha sonra yaptıklarına kaldığı yerden devam etti.

"İSTEDİĞİM ŞEYİ YAPTIM"

Rus genç daha sonra bir mektup kaleme aldı. Eski sevgilisinin başka bir erkekle ilişkisi olduğu için onu kıskandığını söyleyen İskhakov, yaptıklarının korkunç olduğunu ancak istediği şeyi yaptığını yaptı.

KENDİNİ ASTI

Mektubunda hem kendi hem de öldürdüğü kızın ailesinden özür dileyen genç, daha sonra kendisini asarak hayatına son verdi.

CİNAYETİ DETAYLICA ANLATTI

Artyom İskhakov mektubunda tüm olayı detaylı bir şekilde şöyle anlattı: "Evine gittiğimde mutfaktaydı sonra odasına gitti. Yüzüne vurdum ve yere düştü. Ağzından kan gelmeye başladı ve benden gitmemi istedi. Gitmedim ve onu boğmaya başladım. Dili dışarı çıktı ancka kalp atışı devam ediyordu. Soğumadan önce onunla ilişkiye girdim. Bitirdikten sonra kalbinin attığını fark ettim. Sonra bir bıçak alıp boğazını kestim. Her yer kan oldu ama kalbi hala atıyordu. Sonra bıçağı alıp sol taraftaki kaburgalarının arasından iki kez bıçakladım. Boğazını iple sıkarak boğdum. Sonra onunla bir kere daha ilişkiye girdim ve bu mektubu yazmaya karar verdim."

"VÜCUDU DA AYNI BANA OLAN HİSLERİ GİBİ SOĞUKTU"

İshakov daha sonra yemek yiyip, biraz uyuduğunu ve kızla ilişkiye girmeye devam ettiğini anlattı. "Vücudu tıpkı bana olan hisleri gibi çok soğuktu" diyen cani genç, kızın ailesine seslenerek tek çocuğunuzu sizden aldığım için beni bağışlayın diyerek devam etti. Yaptığının ne kadar kötü olduğunu fark ettiğini söyleyen genç adam, şimdi kendimi öldürmek dışında bir şey yapamam diyerek anne-babasına da sizin için tam bir hayal kırıklığıyım dedi.

Korkunç bir vahşete kurban giden Tatiana, Moskova'nın en prestijli üniversitelerinden birinde okuyan son derece başarılı bir öğrenciydi. Polis olayın soruşturulduğunu ifade etti.

Genç Eski Sevgilisine Vahşeti Yaşattı, Özür Mektubu Yazarak Kendini Astı" >