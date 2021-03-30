Eski kız arkadaşına şiddet uygulayan spor hocası Engin C. tutuklandı
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Eski kız arkadaşına şiddet uygulayan spor hocası Engin C. tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eski kız arkadaşına şiddet uygulayan spor hocası Engin C. tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde eski kız arkadaşını darp eden spor hocası Engin C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde eski kız arkadaşını darp eden spor hocası Engin C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Beste Ö. (20) ve Engin C. (32) yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyordu. Beste Ö. ilişkileri sürecinde sık sık darp ve kavgalar yaşadıklarını, ailesi ile tartışmalar yaşadığını iddia etti. Ailesi ile birlikte yaşayan genç kız zor durumda kaldıklarını ama yaşadıklarını başka kadınların da yaşamaması için hukuk mücadelesi başlattı. Daha önceki süreçlerde birbirlerinden şikayetçi olan çift hakkında 2 dosya daha bulunuyordu. Uzaklaştırma kararı olan spor eğitmeni Engin C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - MUĞLA

Eski kız arkadaşına şiddet uygulayan spor hocası Engin C. tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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