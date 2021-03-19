Eski kız arkadaşına kurşun yağdıran sanığın yargılanmasına devam edildi
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Eski kız arkadaşına kurşun yağdıran sanığın yargılanmasına devam edildi

19.03.2021 12:24 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:41
Eski kız arkadaşına kurşun yağdıran sanığın yargılanmasına devam edildi

Gaziosmanpaşa'da eski kız arkadaşına kurşun yağdıran Cemal Albayrak'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Gaziosmanpaşa'da eski kız arkadaşına kurşun yağdıran Cemal Albayrak'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Gaziosmanpaşa'da 21 Mart 2020'de Cemal Albayrak eski kız arkadaşı Buse Güler'e 4 kurşun sıkarak ağır yaralanmasına neden olmuştu. 18 günlük yaşam mücadelesini kazanan Güler, Albayrak'tan şikayetçi olmuş ve başlatılan soruşturma kapsamında sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Olaya ilişkin İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cemal Albayrak SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, müşteki Buse Güler duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Dilan Babayiğit müşteki Buse'nin annesinin Cemal'i kızından ayrılmasıyla ilgili tehdit ettiği için sanığın silah taşıdığını öne sürerek "Söz konusu yaralama olayını görmedim. Cemal Buse ile evlenmek istiyordu ancak Buse buna yanaşmıyordu. Daha sonra intikam almak için Cemal'i karakola şikayet ettiklerini biliyorum" dedi.

Tanık Gülbey Dilsiz ise sanık Cemal'in kendisinin yakın arkadaşı olduğunu söyleyerek "Kendisi Buse'yi çok seviyordu. Ancak Buse kendisini maddi yönden kullanıyordu. Buse'nin annesi 'kızımı üzersen ben de seni üzerim' diyerek Cemal'i tehdit ediyordu. Cemal de bu sebepten silah almıştı" şeklinde beyanda bulundu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Cemal Yiğit'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

(Melike İnal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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