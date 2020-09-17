Eski Kırgızistan Sağlık Bakanı Çolponbayev tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eski Kırgızistan Sağlık Bakanı Çolponbayev tutuklandı

Eski Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev tutuklandı.

Eski Kırgızistan Sağlık Bakanı Çolponbayev tutuklandı
17.09.2020 21:01 | Son Güncelleme: 17.09.2020 21:05

Eski Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev tutuklandı.

24.KG Haber Ajansı'nın haberine göre, Bişkek Pervomay İlçe Mahkemesi, mali polis tarafından "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla önceki gün 48 saat süreyle gözaltına alınan Çolponbayev'in 2 ay süreyle gözetim altında tutulmasına karar verdi.

Danışmanlık hizmeti sağlanması için sözleşme imzalayan Çolponbayev, devlet bütçesine yaklaşık 9 milyon som (1 milyon 233 bin ABD doları) tutarında zarar vermekle suçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek için zamanında tedbir almadığı gerekçesiyle eleştirdiği Çolponbayev'i, henüz virüsten can kaybı yokken 1 Nisan'da görevinden almıştı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Nazir Aliyev Tayfur
Nazir Aliyev Tayfur
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Barış Falay Bülent Ersoy Okan Bayülgen Aytaç Ağırlar
Spor Babel Falcao Tamer Tuna Nihat Özdemir Josef De Souza
Daha Fazla Çocuk Avrupa Türk Lirası Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski Kırgızistan Sağlık Bakanı Çolponbayev tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 21:04:39. #1.15#
title