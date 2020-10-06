Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in taraftarları da cezaevinden çıkarıldı
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Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in taraftarları da cezaevinden çıkarıldı

06.10.2020 15:25 | Son Güncelleme: 06.10.2020 15:25
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in taraftarları da cezaevinden çıkarıldı

Kırgızistan'da, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal eden ve seçim barajını aşamadığı belirtilen siyasi partinin taraftarları, siyasi tutukluları cezaevinden çıkarmaya devam etti.

Kırgızistan'da, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal eden ve seçim barajını aşamadığı belirtilen siyasi partinin taraftarları, siyasi tutukluları cezaevinden çıkarmaya devam etti.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un iktidarı döneminde cezaevine konulan eski Başbakan Sapar İsakov, eski Belediye Başkanı Aybek İbrağimov, eski milletvekili Ravşan Ceenbekov ve Atambayev'in baş koruması ile sözcüsü cezaevinden çıkarıldı.

Atambayev'in iktidarı döneminde 11 yıl 6 ay hapse mahkum edilen ve suçunu kabul etmediği için Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un iktidarında çıkarılan af yasasından yararlanmayan eski milletvekili Sadır Caparov da cezaevinden salıverildi.

Caparov, Ala-Too meydanında taraftarlarıyla bir araya gelerek kendilerine teşekkür etti ve ülkede bu sabahtan beri yaşanan gelişmeleri hukuki yola koymak için elinden gelen gayreti göstereceğini belirtti. Caparov, ülke genelinde cana ve mala dokunmama çağrısı yaptı.

Caparov, "Her ülke vatandaşının can ve mal güvenliği çok önemlidir. Dünya bize bakıyor. Amacımız, devlet sisteminin çalıştırılması ve her şeyin hukuki zemine oturtulmasıdır." dedi.

Büyük ve coşkulu bir kalabalığa seslenen Caparov, "Bizim Cumhurbaşkanımız" sloganlarıyla uğurlandı.

Caparov, meclise girmeyi kıl payı kaybeden Mekençil adlı siyasi partinin aday listesinin ikinci sırasında yer almıştı.

Yaklaşık 3,5 yıl cezaevinde kalan Caparov, bu süreçte annesini, babasını ve oğlunu kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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