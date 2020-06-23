Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'e "yolsuzluktan" 11 yıl 2 ay hapis cezası
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Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'e "yolsuzluktan" 11 yıl 2 ay hapis cezası

Kırgızistan'da suç örgütü lideri Aziz Batukayev'in serbest bırakılmasından sorumlu tutulan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'e 11 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'e
23.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:47

Kırgızistan'da suç örgütü lideri Aziz Batukayev'in serbest bırakılmasından sorumlu tutulan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'e 11 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Pervomay İlçe Mahkemesi Yargıcı Emilbek Kayıpov'un başkanlığında görülen karar duruşmasına tutuklu Atambayev getirilmedi, tutuksuz sanıklar ise hazır bulundu.

"Yolsuzluk şebekesi oluşturmak" suçundan tutuklu yargılanan Atambayev'e 11 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Atambayev'in mal varlığına el konulurken, tüm devlet ödüllerinin de geri alınmasına hükmedildi.

Atambayev, 8 Ağustos 2019'da gözaltına alınmıştı

Ülkedeki cezaevlerinde ağırlığı olduğu bilinen ve 16 yıl hapis cezasının 8 yılını cezaevinde geçiren Çeçen asıllı Batukayev, 2013 Nisan başında serbest bırakılmış ve Çeçenistan'a özel bir uçakla gitmesi kamuoyunun tepkisini çekmişti.

2011-2017'de cumhurbaşkanı olan Atambayev, polisin operasyonuyla 8 Ağustos 2019'da gözaltına alınmıştı.

Atambayev ve destekçilerinin hakkında "iktidarı ele geçirme teşebbüsü", "güvenlik temsilcisini tehdit etmek", "savcının işine engel olmak", "rehin tutmak", "kitlesel olay çıkarmak", "cinayet", "cinayete teşebbüs", "tehdit", "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "silaha el koymak veya çalmak" suçlardan yargı süreci devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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