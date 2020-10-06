Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev cezaevinden çıkarıldı
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Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev cezaevinden çıkarıldı

06.10.2020 03:25 | Son Güncelleme: 06.10.2020 03:28
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev cezaevinden çıkarıldı

Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler işgal ettikleri cezaevinden eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i çıkardı.

Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler işgal ettikleri cezaevinden eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i çıkardı.

Gece yarısından sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ve parlamentoyu işgal eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın mesafede bulunan ve Atambayev'in kaldığı Milli Güvenlik Devlet Komitesi'ndeki cezaevine yöneldi.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi önünde yaşanan arbedenin ve giriş kapıların kırılmasından sonra göstericiler binanın içerisine girdi.

Daha sonra ilgililer, Atambayev'i çıkarak taraftarlarına teslim etti.

Bir kalabalığın arasında çıkarılıp arabaya bindirilen Atambayev'in Ala Too meydanında kendisini bekleyen binlerce taraftarına seslenmesi bekleniyor.

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarından memnun olmayan 12 siyasi parti düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binasını işgal etmişti.

Polisin gaz ve ses bomba müdahalesi sonucunda 100'den fazla polis ve göstericinin yaralandığı ifade ediliyor.

Tüm bu olaylar yaşanırken, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Başbakan Kubatbek Boronov ve Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov tarafından herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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