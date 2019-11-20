Eski kiracısının kızına istismarda bulunduğu öne sürülen simitçinin 15 yıl hapsi istendi

20.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:36

ÇORUM'da eski kiracısının kızı C.E.'ye (11) cami tuvaletinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Mehmet Sarıoğlu'nun (65), yargılanmasına başlandı. Hakkında 15 yıl hapis cezası istenen Sarıoğlu, suçlamaları kabul etmeyerek, "Camiye abdest almak için gitmiştim. Kız peşimden geldi. Erkekler tuvaleti olduğunu söyledim, gitmedi. Cebimden para ve telefonumu aldı" dedi.

Olay, 3 Nisan günü, Karakeçili Azap Ahmet Sokak üzerindeki Azap Ahmet Cami'nin şadırvanında meydana geldi. İddiaya göre simitçi Mehmet Sarıoğlu, eski kiracısının kızı C.E.'ye, cami tuvaletinde cinsel istismarda bulundu. Durumu fark eden cemaat, çocuğu korumaya alıp, tuvaletin kapısını kilitleyerek, şüphelinin gitmesine izin vermedi. İhbar üzerine camiye gelen polis, Mehmet Sarıoğlu'nu gözaltına aldı. Sarıoğlu, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Kız çocuğu ise ailesine teslim edildi.

YARGILANMASINA BAŞLANDIHakkında 'küçük çocuğa cinsel istismar' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet Sarıoğlu'nun yargılanmasına başlandı. Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Sarıoğlu ve avukatı hazır bulundu.'GÖNDERMEK İSTEDİM GİTMEDİ'Tutuklu sanık, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "O gün camiye abdest almak için gitmiştim. Caminin tuvaletine gittiğimde bu kız peşimden geldi. Erkekler tuvaleti olduğunu söyleyip, göndermek istedim, gitmedi. Abdest alırken cebimden para ve cep telefonumu almış. Kıza dokunmadım, sarılmadım, vücudunu ellemedim, dudağından ya da yanağından öpmedim. Suçlamaları asla kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve mağdur kızın dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA