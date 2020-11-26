Eski Kilis Belediye Başkanı Abdi Bulut anısına sergi açıldı
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Eski Kilis Belediye Başkanı Abdi Bulut anısına sergi açıldı

26.11.2020 14:39 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:42
Eski Kilis Belediye Başkanı Abdi Bulut anısına sergi açıldı

Kilis Belediyesince hazırlanan "Merhum Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut Anısına Dekoratif El Sanatları Sergisi" açıldı.

Kilis Belediyesince hazırlanan "Merhum Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut Anısına Dekoratif El Sanatları Sergisi" açıldı.

Belediye binasında yapılan açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ve vatandaşlar katıldı.

Sergide, vefat eden eski Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un fotoğrafı ve belediyenin meslek edindirme kurslarında kadın kursiyerler tarafından yapılan el sanatları yer alıyor.

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Sergi 10 Aralık'a kadar açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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