Eski KGC Başkanı Veli Altınkaya'nın ismi ERÜ İletişim Fakültesinde yaşatılacak
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Eski KGC Başkanı Veli Altınkaya'nın ismi ERÜ İletişim Fakültesinde yaşatılacak

Eski KGC Başkanı Veli Altınkaya'nın ismi ERÜ İletişim Fakültesinde yaşatılacak
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken hayatını kaybeden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'nın isminin Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesinde bir atölyeye verileceğini söyledi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken hayatını kaybeden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'nın isminin Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesinde bir atölyeye verileceğini söyledi.

Çalış, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyarete ederek, Veli Altınkaya'nın vefatı nedeniyle mevcut başkan Metin Kösedağ'a başsağlığı diledi.

Kösedağ ve yeni yönetimi de tebrik eden Çalış, ERÜ'nün kentin dinamikleriyle uyum içinde çalıştığını, Kayseri'de görev yapan basın mensuplarıyla da uyum içinde olduklarını ifade etti.

Çalış, Altınkaya'nın kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, onun sadece bir gazeteci değil, Kayseri'de herkesin fikirlerine saygı duyduğu, kentin kanaat önderlerinden biri olduğu belirtti.

Altınkaya'nın hastanedeki tedavi sürecini de yakından takip ettiğini ifade eden Çalış, şunları kaydetti:

"Veli Altınkaya herkesin fikirlerine saygı duyduğu bir insandı. Sadece cemiyet başkanı olarak değil, bir insan olarak da çok sevdiğimiz, takdir ettiğimiz, fikirlerinden istifade ettiğimiz büyüğümüzdü. Kendisiyle son zamanlarına kadar, yoğun bakım da dahil olmak üzere, devamlı iletişim halindeydik. Entübe olmadan bir gün önce ziyaret etmiştim. Kovid-19 nedeniyle çok etkilendiğimiz kayıplarımızdan biri. Makamı cennet olsun inşallah. Kadirşinaslık örneği olarak fakültede sınıf atölyesine onun ismini vermeyi uygun gördük. En kısa zamanda sınıfın açılışını, değerli basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

KGC Başkanı Metin Kösedağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Altınkaya'dan sonra zor bir görev devraldıklarını, onun bıraktığı yerden daha ileriye gidebilmek için çalışacaklarını söyledi.

ERÜ'nün başarılarıyla Kayseri'nin gururu olduğu vurgulayan Kösedağ, "ERÜ dünyada ses getirmeye başladı. Pandemi sürecindeki aşı çalışmasından dolayı da şehrimizin gururu oldu. Biz de basın mensupları olarak elimizden gelen desteği sağlayacağız."dedi.

Kösedağ, "Veli abinin döneminde ne yapıldıysa üzerine koyarak devam edeceğiz. Kurulduğu günden bu tarafa iletişim fakültesi ile de sürekli koordineli çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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