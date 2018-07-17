Kedicikten Örgüt İçindeki İstismar ile İlgili Çarpıcı Açıklama: Köleleştirme, Şantaj, Videoyla Tehdit

Eski "Kedicik" Ceylan Özgül, canlı yayında Adnan Oktar örgütündeki cinsel istismar iddialarına ilişkin "Örgütte farklı farklı gruplar var. Bu gruplardan ikisi örgüte bu şekilde kazandırılmış genç kızlarımızdan oluşuyor. Örgütün kullandığı yöntem; cinsel istismar, köleleştirme, şantaj, tehdit, onların videolarının kasetlere çekilmesi" ifadelerini kullandı.

"ŞANTAJ, KÖLELEŞTİRME, VİDEOYLA TEHDİT"

Ceylan Özgül, "Örgütte farklı farklı gruplar var. Bu gruplardan ikisi örgüte bu şekilde kazandırılmış genç kızlarımızdan oluşuyor. Örgütün kullandığı yöntem; cinsel istismar, köleleştirme, şantaj, tehdit, onların videolarının kasetlere çekilmesi" açıklaması yaptı.

"KENDİNİ MEHDİ İLAN EDİYOR"

Özgül, "Biz de örgütteyken duyuyorduk. Size her türlü bilgi açıklanmıyor. Sizin bilmemeniz gereken, bilseniz sizi etkileyecek bilgiler açıklanmıyor. Duysanız bile "Yok canım bunlar iftira" deniyor. Bu adam da kendini mehdi ilan ediyor. Dışarıdan birisi onu mehdi kabul etmediğinde mehdiliğe savaş açmış oluyor, kafir oluyor. Siz bunu çok fazla sorgulayamıyorsunuz. Çok da gizli kalmıyor aslında. Zaman içerisinde anlıyorsunuz zaten" diye konuştu.