Eski Kedicik, Adnan Oktar'ın Cinsel Hayatını Anlattı: Çok Fazla Olmak İstiyor Ama Olamıyor

Adnan Oktar ve örgütünden 2017 yılında kaçan Ceylan Özgül, Oktar'ın cinsel hayatıyla ilgili canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı. Özgül, "Cinsellikle ilgili işlerin içinde çok fazla olmak istiyor ama olamıyor. Bu nedenle de farklı yöntemler kullanıyor diye anlıyorum" ifadelerini kullandı.

"CİNSELLİKLE İLGİLİ İŞLERİN İÇİNDE ÇOK FAZLA OLMAK İSTİYOR"

Ceylan Özgül, "Son zamanlardaki videolarında da göründüğü gibi ciddi bir sağlık sorunu var. Cinsel hayatına şahit olmadım. Adnan Oktar, cinsellikle ilgili işlerin içinde çok fazla olmak istiyor ama olamıyor. Bu nedenle de farklı yöntemler kullanıyor diye anlıyorum" açıklaması yaptı.

"MÜRİDLERİ İLE ÇOK İLGİLENİYOR"

Özgül, "Müridleri ile çok ilgileniyor, olmayı çok istiyor ama olamıyor da. Benim sömürülmem cinsel değil beyin yoluyla oldu" diye konuştu.