Eski Kazakistan lideri Nazarbayev, Putin-Zelenskiy zirvesi için arabuluculuk yapıyor
Kazakistan eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında bir zirve düzenlenmesi için çalıştığını söyledi.
Kazakistan eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında bir zirve düzenlenmesi için çalıştığını söyledi.
Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da düzenlenen uluslararası politika konulu bir konferansta konuşan Nazarbayev, "Zelenskiy, ikili zirveyi kabul etti. Şimdi bakalım Putin bunu kabul edecek mi?" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle