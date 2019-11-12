Eski Kazakistan lideri Nazarbayev, Putin-Zelenskiy zirvesi için arabuluculuk yapıyor

12.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:16

Kazakistan eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında bir zirve düzenlenmesi için çalıştığını söyledi.



Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da düzenlenen uluslararası politika konulu bir konferansta konuşan Nazarbayev, "Zelenskiy, ikili zirveyi kabul etti. Şimdi bakalım Putin bunu kabul edecek mi?" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle