Eski Kazakistan lideri Nazarbayev, Putin-Zelenskiy zirvesi için arabuluculuk yapıyor
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Eski Kazakistan lideri Nazarbayev, Putin-Zelenskiy zirvesi için arabuluculuk yapıyor

Kazakistan eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında bir zirve düzenlenmesi için çalıştığını söyledi.

12.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:16
Eski Kazakistan lideri Nazarbayev, Putin-Zelenskiy zirvesi için arabuluculuk yapıyor

eski , Rusya Devlet Başkanı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında bir zirve düzenlenmesi için çalıştığını söyledi.


Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da düzenlenen uluslararası politika konulu bir konferansta konuşan Nazarbayev, "Zelenskiy, ikili zirveyi kabul etti. Şimdi bakalım Putin bunu kabul edecek mi?" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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