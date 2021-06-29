Eski Kayseri savcısına FETÖ üyeliğinden hapis cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski Kayseri savcısına FETÖ üyeliğinden hapis cezası verildi

Eski Kayseri savcısına FETÖ üyeliğinden hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Meslekten ihraç edilen eski Kayseri Cumhuriyet Savcısı Cemalettin Uçar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Meslekten ihraç edilen eski Kayseri Cumhuriyet Savcısı Cemalettin Uçar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Uçar ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları reddeden Uçar, FETÖ ile örgütsel bağının bulunmadığını öne sürdü.

İddianamede bu yönde somut delil bulunmadığını belirten Uçar, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadığını, isminin yazışmalarda geçtiği iddiasının ise tutarsız olduğunu öne sürdü.

Aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını iddia eden Uçar, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

Sanık avukatının da beyanının alınmasının ardından mahkeme kararını açıkladı.

Buna göre sanık Uçar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

Başkentte eşi tarafından öldürülen doktor Zeynep Öğredici'nin oğlu ifadesinde olay gününü anlattı Açıklaması
Başkentte eşi tarafından öldürülen doktor Zeynep Öğredici'nin oğlu ifadesinde olay gününü anlattı Açıklaması
FETÖ'ye yönelik 'ankesör' soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
FETÖ'ye yönelik "ankesör" soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
İSTANBUL MERKEZLİ 24 İLDE FETÖ OPERASYONU : 47 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI
İSTANBUL MERKEZLİ 24 İLDE FETÖ OPERASYONU : 47 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Yılmaz Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eski Kayseri savcısına FETÖ üyeliğinden hapis cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 20:11:48. #1.15#

title