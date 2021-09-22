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Eski kayıp kaçak ile mücadele ediyor

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Eski kayıp kaçak ile mücadele ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kaçak su kullanımının önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Kaçak su kullanımını önlemek amacıyla denetimlerini sürdüren ESKİ Abone İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı kayıp-kaçak ekipleri, bazı noktalarda kaçak su kullanımını tespit edildiğini duyurdu. Kaçak su bağlantısı tespit edilen yerlerde cezai işlem ve körleme işlemi uygulandı.

Birçok ilçede su sorununun kaçak su kullanımı ve kaçak su ile bahçe sulanmasından kaynaklandığını bildiren ESKİ Genel Müdürlüğü, bu problemin önüne geçmek için kurulan özel ekibin, il genelinde kontrollere devam edeceğini bildirdi.

İçme ve kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarını en aza indirmeyi hedefleyen ESKİ Genel Müdürlüğü, içme ve kullanma suyunun bahçe sulamasında kullanılmaması gerektiği konusunda da vatandaşları uyarıyor.

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