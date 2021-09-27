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Eski Katalan lider Puigdemont Brüksel'e döndü

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
Eski Katalan lider Puigdemont Brüksel'e döndü

İspanya'nın arama ve tutuklama emri nedeniyle İtalya'da gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan ayrılıkçı Katalan siyasetçi Carles Puigdemont, İspanya'dan ayrıldıktan sonra yıllardır yaşadığı Belçika'nın başkenti Brüksel'e döndü.

İspanya'nın arama ve tutuklama emri nedeniyle İtalya'da gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan ayrılıkçı Katalan siyasetçi Carles Puigdemont, İspanya'dan ayrıldıktan sonra yıllardır yaşadığı Belçika'nın başkenti Brüksel'e döndü.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olan ve dokunulmazlığının mart ayında kaldırılması kararlaştırılan Puigdemont, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Brüksel'de olduğunu belirtti.

Eski Katalonya özerk hükümeti başkanı Puigdemont'un avukatı da Katalan siyasetçinin Brüksel'de bugün bazı toplantılara katılacağını bildirdi.

Puigdemont, İspanya Yüksek Mahkemesinin çıkardığı arama ve tutuklama emri nedeniyle geçen hafta İtalya'nın Sardinya Adası'na gelişinde havaalanında İtalyan sınır polisi tarafından gözaltına alınmıştı. İtalyan temyiz mahkemesi, cuma günü Puigdemont'un serbest bırakılmasına karar vermişti.

Puigdemont'un iadesini isteyen İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalan siyasetçiyi, Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" ile suçluyor. Puigdemont'a İspanya'ya iadesi halinde 25 yıla kadar hapis cezası verilebileceği belirtiliyor.

Son AP seçiminde parlamento üyesi seçilen Puigdemont, İspanya mahkemelerinden kaçtıktan sonra Ekim 2017'den bu yana Belçika'da yaşıyor. Belçika, daha önce İspanya'nın iade taleplerini kabul etmemişti.

AP'de dokunulmazlığının kaldırılması kararına karşı çıkan Puigdemont, Avrupa Adalet Divanı'na başvurmuştu. Mahkeme, dokunulmazlığın kaldırılması kararını geçici olarak askıya almıştı. Puigdemont'un başvurusuyla ilgili süreç henüz sonuçlanmadı.

İspanya hükümeti, Katalonya'da 2017'de yapılan yasa dışı referandum ve bağımsızlık yanlısı girişimler nedeniyle yıllardır tutuklu bulunan bazı Katalan siyasetçiler için kısmi af kararı almıştı. Af kararı, Carles Puigdemont ve diğer 6 eski Katalan hükümeti üyesini kapsamıyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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