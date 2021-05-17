Eski Kastamonu Milletvekili Hüseyin Sabri Keskin'in vefatı
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Eski Kastamonu Milletvekili Hüseyin Sabri Keskin'in vefatı

Eski Kastamonu Milletvekili Hüseyin Sabri Keskin'in vefatı
Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Vefat eden eski Kastamonu milletvekili Hüseyin Sabri Keskin, Ümraniye'de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Vefat eden eski Kastamonu milletvekili Hüseyin Sabri Keskin, Ümraniye'de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

???????İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Keskin'in için Ümraniye Hekim Başı Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Keskin'in ailesi ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Keskin, Hekimbaşı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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