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Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti

Yukatel Denizlispor maçında tribünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, vefat etti.

24.02.2020 22:52 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:52
Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti

Yukatel Denizlispor maçında tribünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eski Sportif Direktörü Nursal Bilgin, vefat etti.

Lacivert-beyazlı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçının ikinci yarısında tribünde rahatsızlanan ve kalp krizi şüphesiyle Beyoğlu'ndaki İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bilgin, hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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