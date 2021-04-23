Eski Karşıyakalı Toros şampiyonluk yolunda
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Eski Karşıyakalı Toros şampiyonluk yolunda

Eski Karşıyakalı Toros şampiyonluk yolunda
Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hedefine havlu attıktan sonra Play-Off yarışında da umutları bitme noktasına gelen Karşıyaka'nın eski teknik direktörü Mesut Toros, aynı ligde 2'nci Grup'ta şampiyonluk yarışı veriyor.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hedefine havlu attıktan sonra Play-Off yarışında da umutları bitme noktasına gelen Karşıyaka'nın eski teknik direktörü Mesut Toros, aynı ligde 2'nci Grup'ta şampiyonluk yarışı veriyor.

Karşıyaka'yı 2018-19 sezonunda düşme hattında devralan Toros, yeşil-kırmızılı takımı o sezon Play-Off yarı finaline taşıdı. Geçen sezon başında bir grup taraftarın Battal ve Onur'u takımdan gönderdiği gerekçesiyle cephe aldığı tecrübeli teknik adam, henüz yeni sezonun ilk 3 maçına çıktıktan sonra kulüple ilişiği kesildi. Karşıyaka'dan sonra 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Fethiyespor'un başına geçen Mesut Toros, Muğla temsilcisinden bu sezonun 2'nci yarısında şampiyonluk yarışında liderken ilk iç saha beraberliği sonrası ayrıldı. Fethiye, Toros yönetiminde özellikle iç sahada 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Fethiyespor'un ardından aynı gruptaki Nazilli Belediyespor'la anlaşan Mesut Toros, yeni takımıyla son 4 maçını kazanıp Play-Off'u garantilerken bitime 2 hafta kala lider Belediye Kütahyaspor'u şampiyonluk yarışında yakalama hesapları yapıyor. Toros, grupta yeni takımıyla eski kulübü Fethiyespor'u puan tablosunda geçip Nazilli'yi 2'nci sıraya tırmandırdı. Mesut Toros sonrası Soner Tolungüç'ü yuvaya döndüren Karşıyaka, geçen sezon Tolungüç'le de Play-Off finaline kalmış ancak tecrübeli teknik adamla yolları bu sezon ortasında ayırdıktan sonra yaşadığı büyük düşüşe engel olamamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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