Eski karısını yaralayan adam, eski kayınbabası tarafından kurşunladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski karısını yaralayan adam, eski kayınbabası tarafından kurşunladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Eski karısını yaralayan adam, eski kayınbabası tarafından kurşunladı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir şahıs, boşandığı eski eşini evine giderek pompalı tüfekle vurdu.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bir şahıs, boşandığı eski eşini evine giderek pompalı tüfekle vurdu. Silah sesini duyan kadının babası da eski damadını av tüfeği ile yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Serik ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde Onur D., eski eşi Güllü A.'nın evine gitti. Yaşanan tartışma sonrası Onur D., yanında getirdiği pompalı tüfekle eski eşini omuzundan yaraladı. Silah sesini duyan Güllü A.'nın babası Süleyman A., evinde bulunan av tüfeği ile eski damadını ayaklarından vurdu. Daha sonra aile yakınları 112 sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları tedavi için hastaneye götürdü. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Av Tüfeği, Antalya, Güllü, Silah, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title