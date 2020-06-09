Eski karısını rehin alıp vuran zanlı tutuklandı
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Eski karısını rehin alıp vuran zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski karısını rehin alıp silahla vurarak yaralayan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Eski karısını rehin alıp vuran zanlı tutuklandı
09.06.2020 21:15 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:52

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski karısını rehin alıp silahla vurarak yaralayan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İddiaya göre, dün Kepez Mahallesi'nde Ümit A. (43), boşandığı eski eşi Aslıhan D.'nin evine gelerek 3 çocuğundan biri olan 7 yaşındaki kızı P.S.A.'nın velayetini istedi. Çıkan tartışma sonrası bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Ümit A. belindeki silahı çıkartarak eski karısını rehin aldı. Polisin ikna çabası sırasında eski koca rehin aldığı eski karısını ayağından vurarak yaraladı. Polisi binaya sokmayan eski koca savcının olay yerine gelmesini isteyerek 7 yaşındaki kızının velayetinin eski eşinden alınarak halasına verilmesini talep etti. Bunun üzerine olay yerinde düzenlenen kızının velayetinin halasına verildiğine dair evrak Ümit A.'ya gösterilerek silahıyla birlikte teslim olması sağlandı. Polis ekipleri eski kocayı binadan çıkartarak gözaltına alırken, yaraladığı eski eşi ise 112 sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan kadının kızları da anneleri evden çıkarıldığı sırada kendisine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Ümit A. emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Zanlı gazetecilerin "Pişman mısınız?" şeklindeki sorusuna "Namusumu temizledim" diyerek yanıt verdi. Ümit A. savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Kdz. Ereğli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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