Eski Karısını Öldüren Şahıs Tutuklandı

Hatay'da eski karısını bıçaklayarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Antakya Uğur Mumcu Caddesi üzerinde 3 çocuk annesi eski eşi Nurcan Yolcu'yu (38) iş çıkışı motosikletle takip eden Hakan K. ve Yolcu'yu bindiği otobüsten indirdi. Eski eşine karşı koymaya çalışan Yolcu, eski kocası tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY