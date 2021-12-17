Eski karısını bıçaklayıp, onun birlikte olduğu kişiyi öldürdü (3) - Haberler
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Eski karısını bıçaklayıp, onun birlikte olduğu kişiyi öldürdü (3)

Eski karısını bıçaklayıp, onun birlikte olduğu kişiyi öldürdü (3)
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel

ADLİYEYE SEVK EDİLDİAntalya'nın Serik ilçesinde eski eşini yaralayıp, birlikte yaşadığı Remzi Kerpiç'i öldüren Yılmaz Naryaprağı ile olay sırasında yanında bulunduğu iddia edilen oğlu Ramazan Naryaprağı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANTALYA (DHA) - ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde eski eşini yaralayıp, birlikte yaşadığı Remzi Kerpiç'i öldüren Yılmaz Naryaprağı ile olay sırasında yanında bulunduğu iddia edilen oğlu Ramazan Naryaprağı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Son Dakika Haberleri

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