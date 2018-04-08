Eski Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Yolbulan Vefat Etti
Eski Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan (88), hayatını kaybetti.
Eski Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan (88), hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yolbulan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Cenazesi Karabük'e getirilecek olan Yolbulan için salı günü öğle namazına müteakip Ulu Cami'de cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.