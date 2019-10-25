25.10.2019 19:55

Eski kapılar sanat eserine dönüşüyor



BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir antikacının topladığı eski kapılar ve dolap kapakları usta ellerde sanat eserine dönüşüyor.

Geçtiğimiz yıl, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen ahşap oymacılığı kursuna katılan emekli ziraat teknikeri Ergenç Çavuşoğlu ile 17 yıl önce Şili'den gelen Suzanna Güreşen, Edremit'in Bostancı mahallesinde oluşturdukları atölyede eski kapıları ve dolap kapaklarını işlemeye başladı. Değişik işlemeler yapılan kapı ve dolap kapaklarının bazılarına kilim desenli boyama da yapan Çavuşoğlu ve Güreşen, 50-100 yıllık kapı ve dolap kapaklarına değer kazandırdı. Eski evlerden sökülen kapı ve dolap kapakları ahşap oyma ile değer kazanırken, İstanbul, Bodrum ve Ayvalık gibi yerlere göndermeye başladı.

Resim ve ahşap oyma kurslarına katıldığını anlatan 63 yaşındaki 3 çocuk ve 8 torun sahibi Ergenç Çavuşoğlu, "Daha önce Halk Eğitimi Merkezinde 5 yıl resim kursuna gittim. Ardından bir yıl ahşap oyma kursuna katıldım. Kendimi yetiştirdim. Şimdi burada eski binalardan sökülen kapılar ve dolap kapakları var. Bunlara ahşap oyma yapıyorum. Motifler çiziyorum. Kimisini kilim motifleri ile süslüyorum. Boyama yapıyorum. Bunlar Bodrum, İstanbul ve Ayvalık gibi yerlerde kullanılıyor. 4-5 tane kapıyı kullanıma sunmakla ormandan bir ağacı kurtarmış oluyoruz. Bizi mutlu eden de bu" dedi.

17 yıl önce Şili'den geldiğini anlatan 2 çocuk anası Suzanna Güreşen de, "Ben de Halk Eğitimde ahşap oyma kursuna katıldım. Bu iş sayesinde para kazanıyorum. Bunun içinde çok mutluyum. Türkiye'yi de çok seviyorum" diye konuştu. Eski kapılara oyma işlemi de yapılırken, işlenen kapıların 350-400 liradan alıcı bulduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA