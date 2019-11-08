Eski Kapalı Cezaevi'nde restorasyon çalışması

08.11.2019 18:53 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:57

Aydın'da iki yıl önce boşaltılan eski Söke Kapalı Cezaevi, restoran ve hediyelik eşya galerisi olarak kullanılmak üzere restore edilmeye başlandı.

Söke - Bodrum kara yolu üzerindeki eski cezaevinde yürütülen çalışmayla ilgili bilgi veren Söke Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, 3 bin 800 metrekare arazi üzerine kurulu yapının Söke Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü tarafından Uygulamalı Eğitim ve Sosyal Tesis ve İşyurtları Satış Mağazası işletmesine dönüştürüleceğini bildirdi.

Yapının üzerindeki taş doku korunarak restore edileceğini anlatan Öztürk, "Asıl amacımız hükümlülerin ıslah çalışmaları kapsamında burada çalıştırılmaları, görev almaları. Yine aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren İş Yurtları'nda üretilen el emeği ürünler burada satılacak. Ayrıca bir restoran hizmetimiz olacak. Bu çalışmanın hem Söke için hem de ülke ekonomisi için faydalı olacağını düşünüyoruz. Bakanlığımız da bu projeye önem veriyor. İnşallah yaz aylarında faaliyete geçeceğini düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA