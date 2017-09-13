Eski Kanada Savunma Bakanı: Şuanda Dünya'da 82 Uzaylı Türü Var

Eski Kanada Savunma Bakanı Paul Hellyer, uzaylılar ile ilgili enteresan açıklamalarda bulunurken, yayınlanan videolar da tartışma yaratacak türden.





Dünyadaki bazı komplo kuramsyenleri her zaman uzaylıların varlığı, hatta dünyada dolaştığına dair bilgiler verir. Ancak bu sefer iş biraz daha ciddiye binecek gibi. Çünkü eski Kanda Savunma Bakanı olan Paul Hellyer'e göre, şu anda gezegenimizde temas durumunda olan 82 uzaylı türü mevcut. Sınıflandırılmamış belgeler, görseller ve videolar gibi ögeler, kuramsyenlerin hipotezlerini güçlendirmek için kullanılıyor.



Aynı zamanda YouTube'da bulunan Alien Races isimli video serisi ile kanıt niteliğinde olduğu değerlendirilirken, bu videodaki içeriğe göz atabilirsiniz.







İlk kaynak, uzaylılar tarafından kaçırılanlar, onlarla temas kuranlar ve UFO olgusuna ilk elden şahit olanları, ikinci kaynak ise eski askeri personeller, hükümet yetkilileri ve emekli olmuş bilim adamlarını ele alıyor. Sözde belgeleri işleyerek bu garip ve korkutucu seriye nokta konuluyor.



İnternet gibi şaşırtıcı bir bilgi kaynağımız olsa da; uzaylıların varlığını ispatlayacak bir veriye ulaşamadık. Büyük bir bilgi kirliliği mevcut. Belki de gerçek olaylar ve kanıtlar, dolandırıcıların laf salataları yüzünden güme gidiyor bile olabilir. Ancak bu paylaşılan videolara bakacak olursak sahte veya saçma olan videolara göre çok daha gerçekçi ve inandırıcı olduğunun altını çizmek gerek. Videodaki en etkileyici bölümlerden birini, eski Kanada savunma bakanı Paul Hellyer ve açıklamaları oluşturuyor. Hellyer'e göre, uzak geçmişte Dünya'yı ziyaret eden 82'den çok yabancı tür vardı ve bu uzaylılar, şu anda da aramızda yaşamaya devam ediyor.



Tüm kuramlarden ve iddiaları bir kenara bırakalım. Galaksimizde, 1.000.000.000.000'dan fazla yıldız mevcut. Kendi galaksimiz dışında, 100 milyardan fazla galaksi olduğu da biliniyor. Muhtemelen bütün bu videolar, ne kadar inandırıcı görünülürse görünsünler, kuram ve iddialardan ibaret. Ancak evrenin büyüklüğü düşünülürse, uzaylıların olmadığı kanaatsi pek de anlamlı gelmiyor.