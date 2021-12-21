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Eski kamelyalardan kedi evi yapıyorlar

Eski kamelyalardan kedi evi yapıyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Nevşehir Belediyesi, park ve bahçelerden sökülen eski ahşap, kamelya ve oturma gruplarını Kedi Evine dönüştürüyor.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi, park ve bahçelerden sökülen eski ahşap, kamelya ve oturma gruplarını Kedi Evine dönüştürüyor.

Nevşehir Belediyesi ekipleri; park ve bahçelerde deforme olmuş, kırılmış veya yıpranmış ahşap yapıları, kamelya ve oturma gruplarını yenisi ile değiştiriyor. Eski ahşap malzemeleri Nevşehir Belediyesine ait marangozhanede tekrar elden geçiriyor. Kullanıma elverişli olan ahşap ürünlerini, kamelya ve oturma grupları yapımında tekrar kullanıyor. Kırık ve deforme olmuş ahşap ürünlerini ise Kedi Evi yapımında değerlendiriyor.

Nevşehir Belediyesinde Marangoz olarak çalışan Harun Reşit Görkem yaptığı açıklamada; "Marangozhanede, kamelya, pergule, ahşap bina, çeşmevari işler yapmaktayız. Bazı kullanılamayan malzemeler var. Deforme olup gelen malzemeyi burada yeniden makineden geçirip temizleyerek Kedi ve Köpek Evi olarak kullanışlı hale getiriyoruz. Bazı kullanamadığımız malzemeler var, yeni yaptığımız kamelyaların artan parçaların oduna gitmemesi için kulübeler ve kedi evlerinin yapımında değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Eski kamelyalardan kedi evi yapıyorlar

Eski kamelyalardan kedi evi yapıyorlar

Eski kamelyalardan kedi evi yapıyorlar

Eski kamelyalardan kedi evi yapıyorlar

Eski kamelyalardan kedi evi yapıyorlar

Eski kamelyalardan kedi evi yapıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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