Eski K-pop yıldızı fuhuş suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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Eski K-pop yıldızı fuhuş suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eski K-pop yıldızı fuhuş suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Güney Kore'de askeri mahkeme, eski K-pop yıldızı Seungri'yi fuhuş suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Güney Kore'de askeri mahkeme, eski K-pop yıldızı Seungri'yi fuhuş suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, Big Bang grubunun eski üyesi Seungri'ye 3 yıl hapis ve 989 bin dolar para cezası verildiğini duyurdu.

Gerçek adı Lee Seung-hyun olan Seungri, 2015-2016 yıllarında yabancı iş adamlarına yasa dışı cinsel hizmet sağlamakla suçlanıyordu. Eski K-pop yıldızı, Seul'da işlettiği bir gece kulübünden zimmete para geçirmekten de mahkum oldu.

Mart ayında askere alındığı için hakkındaki suçlamalarla ilgili askeri mahkemede yargılanan Seungri'nin duruşma salonuna üniformayla çıktığı ve karar açıklanırken başını defalarca iki yana salladığı görüldü.

Basına yansıyan fuhuş skandalı sonrası Seungri, 2019 yılında Big Bang grubundan ayrılmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Seungri'nin geçmişte üyesi olduğu Big Bang grubunun albümleri dünyada 150 milyondan fazla satmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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