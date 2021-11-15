Eski Japon Prensesi Mako, New York'taki "sıradan" hayatına başladı

Eski Japon Prenses Mako, eşi Komuro Kei ile geldikleri ABD'nin New York eyaletinde "sıradan" hayatlarına adım attı.

ABD basınında yer alan haberler e göre, erkek arkadaşıyla evlenerek kraliyet statüsünden vazgeçen Mako ile eşi Komuro Kei Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen küçük çaplı törenle yolcu edildi.

New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na ulaşan Kumoro çiftine, havaalanında polis ve güvenlik ordusu eşlik etti.

Çıkışta kendilerini bekleyen onlarca gazetecinin sorularına yanıt vermeyen çift, bir araçla havalimanından uzaklaştı.

26 Ekim'de evlenen 30 yaşındaki çiftin, Komuro'nun hukuk firmasında çalıştığı New York'ta bir daire kiralaması bekleniyor.

Eski prenses Mako'nun, ABD'de kuracağı "sıradan" yaşamı uluslararası kamuoyunun merak konusu oldu.

Mako'nun New York'taki aile ve iş hayatının kamuoyu tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.

Japonya İmparatorluk ailesinde halktan biriyle evlenen kadın mensuplar, kraliyet statüsünü kaybediyor.

Prenses Mako da evliliği nedeniyle bu statüsünden vazgeçti.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri

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