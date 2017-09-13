Eski Jandarma Komutanı Keleş'in Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen eski Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Ceyhun Keleş hakkında mütalaasını veren savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.



Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Keleş ve avukatı hazır bulundu.



Celse arasında davaya müdahillik talebinde bulunan Başbakanlık adına görev yapan hazine avukatı Zeynep Candemir Altun'un suçtan zarar görmesi ihtimali doğrultusunda duruşmalara katılmasına karar verildi.



15 yıla kadar cezalandırılması talebi



Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında Keleş'in, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanarak, silahlı terör örgütüyle organik bağ içerisine girdiğini belirtti.



Terör örgütünün hiyerarşisi içerisinde yer aldığı anlaşıldıktan sonra sanığın etkin pişmanlık gösterdiği ifade edilen mütalaada, sanığın, FETÖ/PDY terör örgütünün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde bilgi verdiği hususu dikkate alınarak, "silahlı terör örgütüne üye" olduğunun tespit edildiği kaydedildi.



Savcı mütalaada ihraç edilmeden önce TSK'daki yetki ve görevi dikkate alındığında sanığa, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklulukta geçirilen süre, suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin oluşunu gerekçe göstererek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini ve etkin pişmanlık yasasından faydalanmasını istedi.



Tutukluluk halinin devamı yönünde görüşünü bildiren savcı, sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ise beraatini talep etti.



Mütalaaya ilişkin savunma yapan Keleş, üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, "FETÖ ile irtibatım seyrekti. İrtibatım sohbetlere katılmaktı." ifadelerini kullandı.



Emrinde 270 bin zırhlı araç, 6 bine yakın personel bulunduğunu savunan Keleş, darbe teşebbüsünün içerisinde yer almadığını iddia etti.



Keleş, "FETÖ ile sıkı bir bağım olsaydı, 'Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanı' olarak darbenin içerisinde yer alırdım." diye konuştu.



Başbakanlık adına davada müdahillik talebi kabul edilen avukat Altun, mütalaada bazı durumları kabul etmediklerini aktararak, sanığın iddianameye göre cezalandırılması talebinde bulundu.



Savunmaların ardından mahkeme Keleş'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



3 kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor



İddianamede, görevden uzaklaştırılan ve TSK'dan ihraç edilen dönemin Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Hasan Ceyhun Keleş hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.