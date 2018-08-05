Eski İşverenini Pompalı Tüfekle Öldüren Zanlı, İntihar Etti - Olay Yeri
Eskişehir'de, eski işverenini pompalı tüfekle öldüren kişi aynı silahla intihar etti.
Eskişehir'de, eski işverenini pompalı tüfekle öldüren kişi aynı silahla intihar etti.
İddiaya göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatih Toka (41), eski işvereni Oğuz Erentürk'ün (53) yaşadığı Alınca Mahallesi 158. Sokak'taki çiftlik evine geldi.
Toka, yanındaki av tüfeğiyle Erentürk'e ateş etti. Mali müşavirlik yaptığı öğrenilen Oğuz Erentürk olay yerinde hayatını kaybetti.
Fatih Toka, daha sonra aynı silahla intihar etti.
Cesetler olay yeri incelemesinin ardından otopsileri yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.??