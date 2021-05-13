Eski İsveç Dışişleri Bakanı Wallström: 'Ramazan Bayramı'da Filistinliler ölülerinin yasını tutuyor"

Eski İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, "Bu yıl Ramazan Bayramı, Filistinliler için ölülerinin yasını tutmak ve muhtemelen barış içinde birlikte yaşayabilmek için umuttan arta kalanları kaybetmek anlamına geliyor.

Eski İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, "Bu yıl Ramazan Bayramı, Filistinliler için ölülerinin yasını tutmak ve muhtemelen barış içinde birlikte yaşayabilmek için umuttan arta kalanları kaybetmek anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Wallström, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarından derin endişe duyduğunu kaydetti.

Her iki tarafta korku, öfke ve endişenin hakim olduğunu vurgulayan Wallström, "Bu yıl Ramazan Bayramı, Filistinliler için ölülerinin yasını tutmak ve muhtemelen barış içinde birlikte yaşayabilmek için umuttan arta kalanları kaybetmek anlamına geliyor. Filistinliler ve İsrailliler umutsuz ve ortak bir gelecek planı olmadan yaşayabilirler mi? Eğer iki devletli bir çözüm ve onun yerini alacak bir şey yoksa, tarihin bu karanlık yerinden çıkmak için belki kadınların gücüne ihtiyaç vardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş