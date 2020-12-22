Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan eski istihbaratçılar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner'in tutukluluğunun devamına karar verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ile sanık avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Enver Altaylı ve Mehmet Barıner, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Alman Büyükelçiliği yetkililer ile sanık yakınları da duruşmayı takip etti. Mahkeme başkanı, bir önceki celse alınan ara kararları okudu. Ardından sanıklar ve avukatlarına söz verildi. Altaylı'nın avukatı, sanık Chamatzoglou'na, iddianamede yer alan Altaylı hakkındaki beyanlarını sordu. Sanık Chamatzoglou, bu soruya "Ali Serhat Ilıcak, benim müşterimdir. Bazen birlikte oturur yemek yeriz. Bir gün beni evine çağırdı. Oraya gittiğimde bana 'benim çok yakın bir yazar arkadaşım var. Onu yurt dışına göndermemiz lazım' dedi. Ben de ona 'ne diyorsun ağabey? Saçmalama öyle şey mi olur?' cevabını verdim. Ali Serhat Ilıcak, evden çıkacağım zaman 'Enver Altaylı benim çok yakın arkadaşımdır, dava arkadaşımdır. Onu çıkartmamız lazım' dedi. Olay bu şekildedir. Benim söz konusu sanıklarla bir bağım yok. Ne Enver Altaylı'yı ne de Mehmet Barıner'i tanımıyorum" şeklinde yanıt verdi.

Mahkeme heyeti, savcı mütalaasının ardından ara kararını açıkladı. Tutuklu sanık Altaylı ve Barıner'in tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, davayı erteledi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı